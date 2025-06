Sardelli promete cobrar Estapar por fiscalização clandestina

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) prometeu que vai cobrar a empresa Estapar por conta de um flagra de fiscalização clandestina feito na semana passada.

Leia + sobre partidos política regional

Foi criada uma comissão interna que vai apurar os erros feitos pela empresa nas últimas semanas. O caso começou na semana passada quando um motorista denunciou ‘fiscalização clandestina’ da zona azul. O flagra foi feito na rua Gabriel Idalio de Camargo esquina com a rua dos Estudantes, região central da cidade.

Vídeo Sardelli e filho Franco

O filho do prefeito Franco fala no vídeo que vai convidar a Câmara a participar da comissão.

ALFINETARAM OMAR- No início do vídeo, Chico da uma leve alfinetada no ex-prefeito e padrinho Omar Najar. Ele fala que o contrato vem de 2018 e aponta que o fim da fiscalização foi determinado por ele em 2023. Mas Franco vai além e fala “Vamos pra cima”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP