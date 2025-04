A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa já deu início à Campanha de Vacinação Contra a Gripe Comum (Influenza) 2025, que a partir deste ano passa a se estender por tempo indeterminado. A vacina segue disponível diariamente para os grupos prioritários nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade e é totalmente gratuita e confiável.

Os grupos prioritários para vacinação contra a gripe comum são as crianças com idades entre 6 meses e menores de 6 anos (5 anos, 11 e 30 dias), idosos, gestantes, pessoas com comorbidade. Esses grupos são os mais sujeitos a apresentarem as formas graves da Influenza. Profissionais da saúde, professores e profissionais da Segurança Pública também devem se vacinar devido à alta exposição à doença no dia a dia.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, Paula Mestriner, desde o início da campanha, no último dia 03 de abril, já foram aplicadas 2.528 doses da vacina contra o vírus Influenza. A meta agora é imunizar 90% dos integrantes dos grupos prioritários. Em 2024, o Estado de São Paulo conseguiu imunizar 53% da população paulista contra a gripe.

Forma segura de prevenir

“A vacinação continua sendo a forma mais segura de proteger as pessoas das complicações da gripe, como a pneumonia. Especialmente em crianças, pacientes com comorbidades e idosos”, lembrou recentemente a enfermeira. O imunizante é capaz de evitar de 60% a 70% dos casos graves e óbitos.

Além disso, quanto mais gente vacinada contra a gripe, menor a pressão sobre as Unidades Públicas de Saúde, pois, com a chegada do outono, há maior prevalência das doenças respiratórias como rinite, sinusite, gripes e resfriados.

Lembrando também que as UBS estão aplicando todas as demais vacinas do Calendário Nacional – inclusive contra gripe, dengue (para adolescentes de 11 a 14 anos), Covid (grupos prioritários) etc.

As dúvidas frequentes sobre a vacinação podem ser resolvidas através do portal Vacina 100 Dúvidas, do Governo do Estado. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar.

Confira abaixo o endereço e o horário de atendimento de cada UBS:

❶ UBS 1: Avenida Carlos Botelho, nº 30, Centro – atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 15h30.

❷ UBS 2: Rua São Paulo, nº 65, Jardim São Jorge – atendimento das 7h30 às 15h30.

❸ UBS 3: Rua Sigesmundo Andermann, nº 731, Jardim São Manoel – atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 15h30.

❹ UBS 4: Rua Louis Francescon, nº 65, Jardim São Francisco – atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 15h30.

❺ UBS 5: Rua das Imbuias, nº 513, Jardim Alvorada – atendimento das 7h30 às 15h30.

❻ UBS 6: Rua Aurélia de Paula Belinati, nº 69, Jardim Marajoara – atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 15h30.

❼ UBS 7: Rua Alexandre Bassora, nº 833, Jardim Nossa Sra de Fátima – atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 15h30.