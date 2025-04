A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste promoveu na última quinta-feira (17) a Capacitação Técnica “Assimetria Craniana e Desenvolvimento Motor – Qual a relação?”. O treinamento, coordenado pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e Setor de Fisioterapia Municipal, foi promovido na Secretaria de Educação e contou com a participação de fisioterapeutas da rede e da Reabilitar Clínica de Fisioterapia e Bem Estar.

Com carga horária de quatro horas, a iniciativa teve como objetivo promover uma atualização sobre o tema, devido ao aumento da demanda verificada pelo Setor de Fisioterapia recentemente. As atividades foram ministradas pela fisioterapeuta Pammela de Oliveira Ruzza, por meio de abordagem teórica e prática.

Qualificar mais o atendimento

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste acontecem durante todo o ano, com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento à população.

Os atendimentos de fisioterapia no Município são realizados na Clínica de Fisioterapia Municipal (Rua Graça Martins, 45, Centro, no prédio do Centro de Especialidades), onde também funciona o Ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional Adulto, e na APAE (Rua Dom Manuel, 175, no Santa Terezinha).

Para atendimento nas unidades, o paciente deve comparecer munido de encaminhamento médico do SUS, documento de identificação, cartão SUS e comprovante de endereço recente no nome. Na Clínica de Fisioterapia Municipal, o horário de agendamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. As avaliações e sessões ocorrem das 7 às 17 horas. Já na Clínica de Fisioterapia da APAE, todos os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30.