A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quarta-feira (22) o curso Valoriza GTES SUS: “Projetos de Valorização da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no Município de Santa Bárbara d’Oeste”, voltado aos trabalhadores e gestores da Atenção Primária à Saúde e da Saúde Mental. A iniciativa, promovida em parceria com o Ministério da Saúde, será realizada durante cinco semanas na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara.

No total serão seis encontros, dois com trabalhadores, dois com gestores e dois com o grupo completo, sendo o último de finalização, previsto para o dia 26 de novembro. O objetivo é o fortalecimento, a capacitação e a qualificação dos profissionais da rede de saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da elaboração do “Plano de Ação e Qualificação da Gestão do Trabalho e Fortalecimento dos Profissionais, Visando Difundir Princípios do Novo Modelo de Atenção em Saúde Mental”.

Essa estratégia visa atender à necessidade de melhor caracterização e formação das equipes de acordo com os princípios do modelo de trabalho em saúde mental de caráter aberto e comunitário, suporte técnico e fortalecimento da rede – qualificação dos gestores em matriciamento e gestão dos afetos, e ampliação dos debates nos processos de cuidado e assistência em saúde mental.

Participa

Nesta quarta-feira participaram 38 trabalhadores, divididos em três turmas com encontros intercalados ao longo do dia, nos quais foi abordado o tema “reflexões a respeito do novo modelo de cuidados em saúde mental: desconstruções, identificações do sofrimento e espaços de cuidado e de serviço”. As atividades foram ministradas pela psicóloga e gestora de projetos em saúde coletiva, Patrícia Maria Rosseti. O próximo encontro está previsto para o dia 29 de outubro.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população.