A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Educação Permanente em Saúde, promoveu nesta quinta-feira (18) uma capacitação sobre “Técnica de Aplicação e Utilização da Bota de Unna”. A iniciativa foi voltada aos enfermeiros que atuam na Rede Municipal de Saúde e ocorreu no Centro de Treinamento Mauro da Bomba. O treinamento foi dividido em duas turmas, uma pela manhã e outra no período da tarde.

O objetivo foi capacitar a equipe de enfermagem sobre a aplicação e indicação de uso da Bota de Unna, um curativo compressivo usado no tratamento de úlceras venosas, edema linfático e eczema, especialmente nas pernas. O treinamento foi ministrado pela assessora técnica da empresa Max Medical, enfermeira Rosilene Guimarães de Mira, por meio de abordagens práticas e teóricas.

Iniciativa

Durante a iniciativa foram abordados: avaliação do curativo antes da aplicação da Bota de Unna; diferenças entre úlcera venosa e úlcera arterial; aplicação e indicação sobre a bandagem de Bota de Unna – técnica correta; orientações aos pacientes sobre os cuidados com o curativo em casa, importância de protegê-lo durante o banho para não molhar, necessidade da deambulação para que a contração da panturrilha potencialize o efeito da Bota de Unna no retorno venoso; retorno para avaliação do curativo e troca da bandagem na Unidade de Saúde; entre outros tópicos.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e qualidade de vida da população.