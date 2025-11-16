A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Saúde Bucal e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), segue com as ações voltadas ao Mês de Prevenção ao Câncer Bucal. As atividades têm o objetivo de diagnosticar precocemente alterações bucais suspeitas e aumentar as chances de cura, por meio do encaminhamento para o tratamento adequado.

Nesta quinta-feira (13), a UBS (Unidade Básica de Saúde) “Paulo Pereira Fonseca”, no Cruzeiro do Sul, promoveu uma Sala de Espera Ativa ministrada pela dentista do CEO, Maricy Sousa Soprani Tayar. Durante a iniciativa, a profissional abordou aspectos sobre o câncer de boca, como prevenção, principais sinais de alerta, diagnóstico e tratamento.

As demais UBSs e os Complexos Regionais de Saúde seguem com diversas ações desde o início do mês, como entrega de material informativo, palestras e salas de espera ativas alusivas ao tema, além de avaliações odontológicas em pacientes atendidos regularmente e nos participantes das atividades. Algumas ações também são estendidas a outros serviços da rede, vinculados à Atenção Especializada e à Urgência e Emergência.

Avaliações

Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, o CEO realiza avaliações por livre demanda, das 7h30 às 11 horas, com foco na identificação de lesões com sinais de possível malignidade e no encaminhamento para o especialista, quando necessário. O setor está localizado na Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 45, na Vila Maria.

Em caso de dúvidas sobre os serviços, basta comparecer à UBS mais próxima da residência ou ao CEO para verificar o cronograma com os atendimentos e ações disponíveis.

O câncer de boca (também conhecido como câncer de lábio ou de cavidade oral) é um tumor maligno que afeta os lábios e estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas) e a região sob a língua. É mais comum em homens acima dos 40 anos, sendo o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região Sudeste. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados.