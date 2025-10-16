Os moradores devem manter seus quintais e ambientes limpos, sem objetos que favoreçam a reprodução do Aedes aegypti

Com a chegada do período de chuvas, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, aumenta no município. Dessa forma, a Secretaria de Saúde de Sumaré alerta os moradores para redobrarem os cuidados preventivos, pois a população tem papel essencial no combate ao mosquito.

É importante eliminar criadouros em residências e comércios, evitando o acúmulo de água em pneus, garrafas, vasos de plantas, caixas d’água, calhas e, principalmente, cuidar das piscinas.

Desde o início do ano, o setor de Controle de Arboviroses tem intensificado as ações de combate ao mosquito, promovendo mutirões de limpeza, visitas domiciliares e orientações educativas. No entanto, o resultado dessas ações depende da colaboração dos moradores, que devem manter seus quintais e ambientes limpos, sem objetos que favoreçam a reprodução do Aedes aegypti.

Em casos de sintomas como febre, dor de cabeça, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele ou cansaço excessivo, é importante procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação.

Combate

“É muito importante que a população receba nossas equipes e continue adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito. Também reforçamos a importância da destinação correta dos resíduos, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos em terrenos baldios, áreas verdes, ruas e calçadas”, alertou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Até o momento, foram registradas 8.769 notificações de dengue, das quais 5.695 foram confirmadas como casos positivos, e 16 evoluíram para óbito em decorrência da doença.

Em relação à chikungunya, foram registradas 16 notificações, com 5 casos positivos no município.

Piscinas

Nas visitas domiciliares, as equipes do Controle de Arboviroses têm encontrado pontos críticos com acúmulo de água, inclusive em piscinas. De acordo com o setor, a adição de cloro deve seguir a recomendação do fabricante, conforme o tamanho da piscina.

Já as piscinas infantis devem ser lavadas e ter a água trocada semanalmente enquanto estiverem em uso. Quando não forem mais utilizadas, é importante desmontá-las e guardá-las em local coberto.