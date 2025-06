A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré realizou mais de 500 mil procedimentos nos primeiros quatro meses de 2025 em toda a rede de atendimento. Os dados fazem parte do relatório do 1º quadrimestre, apresentado na última quinta-feira (29), durante reunião do Conselho Municipal de Saúde, no Centro Administrativo de Nova Veneza.

A prestação de contas foi conduzida por técnicos da pasta e demonstrou uma média de 125 mil atendimentos mensais. Na Atenção Primária, foram registrados 227.454 atendimentos, incluindo consultas médicas, de enfermagem, odontológicas e visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde.

Na área de Urgência e Emergência, o total chegou a 210.191 atendimentos no período. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Macarenko, Matão e Área Cura, o Pronto Atendimento (PA) do Maria Antônia e o CIS (Centro Integrado de Saúde) Nova Veneza realizaram, juntos, cerca de 52 mil atendimentos por mês.

O Ambulatório de Especialidades agendou mais de 46 mil consultas no quadrimestre, com destaque para um mês em que mais de 11 mil pacientes foram atendidos. Já a rede de saúde mental realizou mais de 10 mil atendimentos, entre consultas médicas, de enfermagem, acolhimentos e atividades com grupos terapêuticos.

Relatório

Apesar das limitações enfrentadas, o relatório aponta avanços significativos, como a ampliação dos atendimentos na Atenção Primária — com aumento no número de consultas médicas, odontológicas e multiprofissionais —, além da melhoria na cobertura da Estratégia Saúde da Família, com expansão de equipes e intensificação das visitas domiciliares.

Outro destaque do período foi o reforço nas ações de imunização, com foco na garantia da cobertura vacinal dos grupos prioritários, especialmente nas campanhas contra a gripe e a Covid-19.

“O primeiro quadrimestre de 2025 foi marcado por desafios importantes, mas também por conquistas expressivas. Os números demonstram a evolução da estrutura e da qualidade do atendimento na rede municipal. Agradeço a toda a equipe pelo empenho. Seguimos trabalhando para oferecer um serviço cada vez mais humanizado e de excelência para a população de Sumaré”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

As metas pactuadas na Programação Anual de Saúde (PAS) estão sendo monitoradas regularmente, e a maioria apresentou evolução satisfatória no período, com projeções positivas para o cumprimento integral até o fim do ano.