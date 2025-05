A Prefeitura de Nova Odessa promoveu na manhã da última quarta-feira (30/04/2025)) uma ação especial de cuidados com ara os moradores da Vila Melhor Idade, projeto habitacional especial localizado no Jardim Santa Rita 2, onde moram 30 idosos ou casais de idosos beneficiados. O “mutirão” incluiu atendimentos médicos, odontológicos, de Enfermagem e de Inclusão Social, além de ações da de combate ao mosquito da dengue pela equipe do Setor de Zoonoses.

A iniciativa foi acompanhada pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), teve o comando do secretário de Saúde Lucas Bento e “coordenação de campo” do enfermeiro André Barros. O objetivo foi reforçar a atenção à saúde dos moradores da “vila dos idosos” e proporcionar acolhimento e bem-estar para aqueles que fazem parte da história de Nova Odessa.

O prefeito Leitinho reforçou a importância do cuidado com os moradores da Vila. “São pessoas que fazem parte da história do nosso município e que agora precisam desse carinho. Estamos fazendo essas visitas nas casas com médicos, equipes de Enfermagem, da Saúde Bucal e da Promoção Social para atualização de carteira vacinal, dentista, enfim, cuidando com muito carinho e amor dos nossos idosos”, afirmou.

A Vila Melhor Idade passou por uma grande reforma na gestão atual municipal. O vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) também acompanhou a ação e lembrou que “as casas estavam todas trincadas e com as passarelas com problemas de infiltração, sem grades de proteção e tudo isso foi reformado através de uma contrapartida”.

A ação

Durante a manhã, os profissionais da Saúde Municipal realizaram aferição de pressão arterial, testes de glicemia e dextro e atualização de receitas médicas dos moradores da vila. “Estamos fazendo a prevenção e oferecendo o carinho que eles gostam de receber. É muito importante para os idosos. A médica está verificando as receitas e atualizando, orientando a estarem sempre acompanhando a Rede de Atenção Básica, que já existe no município”, explicou o André Barros.

A equipe do Setor de Zoonoses realizou a vistoria de 31 imóveis na Vila Melhor Idade e ruas próximas, e retirou um caminhão de materiais inservíveis que poderiam servir de criadouros para o mosquito da dengue.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e coordenadora do Programa Municipal da Melhor Idade, Rose Miranda, destacou o quanto os idosos aproveitaram a manhã de cuidados. “Ouvimos só elogios e a Melhor Idade está muito bem assistida nessa gestão. Gratidão a todos os setores, principalmente para a Saúde, pois ela faz toda a diferença no bem-estar e na vida dos nossos idosos”, finalizou.

Vila Melhor Idade

Inaugurado em 2011 pela Prefeitura, na gestão do então prefeito Manoel Samartin, o conjunto habitacional da Vila Melhor Idade, no Jardim Santa Rita 2, é pioneiro na proposta de atender idosos de baixa renda gratuitamente. A “vilinha” é composta por cinco blocos de seis casas geminadas e totalmente adequadas às normas de acessibilidade para idosos. Na época, o investimento da Prefeitura no projeto pioneiro na região foi de cerca de R$ 1 milhão.

Desde então, as 30 casas populares, construídas em terrenos da Prefeitura e pertencentes à Municipalidade, são cedidas de forma vitalícia e gratuitamente a idosos em situação vulnerável da cidade. Os habitantes não pagam nada pela ocupação das unidades, tendo de arcar apenas com os gastos dos serviços básicos, como água, luz e telefone. O cadastramento dos interessados é feito pela Diretoria de Gestão Social do Município.