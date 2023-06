A Secretaria Municipal de Fazenda de Americana apresentou na última quarta-feira, durante audiência pública realizada na Câmara, prestação de contas sobre o resultado das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Os dados apresentados comprovam a saúde financeira do município, fruto da gestão eficaz dos recursos orçamentários durante o período.

A audiência atende à Lei de Responsabilidade Fiscal e foi conduzida pela presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereadora Leonora Périco, e contou com a presença dos vereadores Fernando da Farmácia, Lucas Leoncine, Gualter Amado, Silvio Dourado e Pastor Miguel Pires.

A equipe da Fazenda apresentou dados referentes ao primeiro quadrimestre de 2023, com destaque para o investimento na área da Saúde: a aplicação de recursos ficou casa dos 16,41% do orçamento, índice acima dos 15% previstos pela legislação, com um montante liquidado de R$ 52.629.064,00.

O índice de gastos com pessoal, por sua vez, ficou abaixo dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na casa dos 38%, enquanto o limite de alerta é de 48,60%.

De acordo com a secretária de Fazenda de Americana, Simone Inácio França Bruno, esses índices comprovam a saúde financeira do município.

“A Prefeitura de Americana tem honrado seus compromissos, mantendo em dia os pagamentos, inclusive as despesas de curto prazo com fornecedores e salários dos servidores municipais”, disse.

Ela destacou ainda a importância da gestão responsável com os recursos públicos.