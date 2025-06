Professora de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina ensina como montar um cardápio aliado do bom humor e da disposição para os dias frios

A especialista elencou os protagonistas do cardápio do bem-estar, como:

“Alguns alimentos funcionam como verdadeiros ‘abraços’ no nosso corpo e mente. Eles ajudam a manter o humor equilibrado, fornecem energia e ainda fortalecem o sistema imunológico — tudo o que precisamos nos meses mais frios do ano”, afirma a profissional.

O inverno chega e, com ele, o frio, os dias nublados e um sentimento recorrente: mais preguiça, menos ânimo e até uma tristeza inexplicável. Mas, segundo a professora Jaqueline Barbosa da Silva, do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, a resposta para enfrentar esse combo emocional pode estar no prato.

Comer bem pode ser aconchegante

A especialista destaca que o segredo está em unir nutrientes essenciais a preparações reconfortantes. Chás de ervas como camomila, gengibre e canela, caldos com tubérculos e leguminosas e até doces caseiros são opções que aquecem o corpo e confortam emocionalmente.

“Não é preciso cortar o doce. Com equilíbrio, é possível matar a vontade de forma nutritiva e saudável, com mingaus, frutas com chocolate 70% cacau ou bolos com ingredientes naturais. Além disso, evitar longos períodos em jejum ajuda a controlar os impulsos alimentares”, completa.

Sugestão de cardápio para um dia de inverno com mais energia e leveza

Café da manhã: banana-da-terra cozida com ovo mexido e café com canela

Almoço: arroz, feijão, hambúrguer de lentilha, repolho assado com tahine e na sobremesa uma laranja pera

Lanche da tarde: mingau de aveia com cacau, castanhas e frutas secas

Jantar: caldo de abóbora com gengibre e grão-de-bico, acompanhado de granola salgada com sementes

Ceia: chá de camomila com casca de maracujá e banana amassada com aveia e semente de girassol

“Com pequenas escolhas diárias e um olhar mais acolhedor para a alimentação, é possível atravessar o inverno com mais equilíbrio, saúde e até felicidade”, finaliza Jaqueline.