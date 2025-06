Falando aos vereadores na última segunda-feira (2), durante a sessão semanal na Câmara Municipal, o secretário Lucas Bento apontou o alto índice de faltas a consultas e exames agendados, por parte dos pacientes, como um dos maiores problemas da Rede de Saúde de Nova Odessa atualmente. Isto porque a falta não informada previamente pelo paciente “tira” o lugar de outro paciente, o que acaba prolongando o tempo de espera por consultas e exames na Rede Municipal como um todo.

“É um grande problema que temos na Rede Municipal. Então é muito importante que todos os munícipes que usam o SUS (Sistema Único de Saúde), que utilizam nossas UBSs e o Ambulatório de Especialidades, que mantenham seus cadastros e telefones em dia”, apontou o médico.

Como exemplo, a Secretaria detalhou os números de absenteísmo (faltas) na UBS (Unidade Básica de Saúde) 5, do Jardim Alvorada e região, onde quase 30% dos agendamentos realizados são perdidos devido às ausências não informadas dos próprios pacientes.

Durante todo o mês de maio, a UBS 5 agendou 1.055 consultas, em três especialidades. Mas 291 pacientes faltaram sem avisar, o equivalente a 27,6% de absenteísmo. Foram 183 faltas em 703 consultas com médicos generalistas, 63 faltas em 179 consultas agendadas com pediatras e 45 faltas em 173 consultas agendadas com ginecologistas. Isto apenas em uma das 7 UBSs da Rede Municipal de Saúde.

“Temos muitas faltas nas consultas, algo que se torna ainda mais grave quando se trata de uma Unidade que já é pequena para a população que atende”, comentou o secretário de Saúde (e médico) Lucas Bento (lembrando que a Prefeitura de Nova Odessa já tem garantida a construção da UBS do Jardim dos Lagos, que vai suportar parte da demanda atual da UBS 5).

“Isso é considerado uma taxa de absenteísmo muito alta, o que acaba prejudicando um grande transtorno nas agendas e tirando a oportunidade de outras pessoas serem atendidas com mais agilidade. Daí a importância de ligar para desmarcar caso não seja possível a presença na consulta”, acrescentou a coordenadora da Unidade Básica do Alvorada, Juliana da Silva.

“Mesmo que estes dados sejam da UBS 5, ele se repete em todas as UBSs, por isso é urgente conscientizar a população sobre a importância de desmarcar a consulta ou comparecer para o atendimento agendado no dia e horário marcado pela equipe da Unidade”, completou Juliana.

“Cadu” no Ambulatório

Segundo o secretário, o mesmo problema ocorria no Ambulatório de Especialidades Médicas da Avenida João Pessoa, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal, que chegou a ter 60% de índice de faltas. Mas neste caso o percentual de absenteísmo foi bastante reduzido ao longo do último ano com a adoção do Cadu (Central de Atendimento Digital UniCidadão), um assistente virtual para confirmação de consultas médicas via WhatsApp.

A ferramenta online permite que a equipe da Regulação envie mensagens automáticas para confirmações de consulta ao número de celular cadastrado do paciente. Os pacientes então respondem confirmando, cancelando ou reagendando a consulta – tudo via WhatsApp.

Os que não responderam às mensagens de confirmação entram em uma “esteira manual” de ligações, realizadas através do WhatsApp pela equipe da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. “Assim, diminui-se cada vez mais a evasão (falta não avisada) dos pacientes nas consultas agendadas. Mas mesmo com a CADU ainda tem gente que confirma e não vai, infelizmente”, completou Lucas Bento. A pasta estuda agora formas de estender o funcionamento do CADU ou outra ferramenta similar às UBSs.

