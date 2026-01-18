Interessadas em participar das visitas durante o ano devem se cadastrar nas UBSs

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta quinta-feira (15) a primeira visita de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara em 2026. Participaram do encontro 17 pessoas, sendo oito gestantes e seus acompanhantes. O objetivo das visitas é apresentar a estrutura do local e equipe para as futuras mães, visando prepará-las para o parto de forma mais acolhedora e humanizada. No último ano, a iniciativa acolheu 144 gestantes e 112 acompanhantes.

Durante a visita as participantes tiveram acesso a informações sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com os recém-nascidos, a importância da amamentação, seus benefícios no desenvolvimento da criança, em seu sistema respiratório, desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório, direitos trabalhistas das gestantes e puérperas, como identificar a violência obstétrica, entre outros pontos. A ação tem coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), com apoio da Atenção Especializada / Saúde da Mulher e Atenção Primária à Saúde, por meio de uma equipe multiprofissional.

Cadastrar

As gestantes interessadas em participar das visitas ao longo do ano devem se cadastrar nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde serão encaminhadas e acolhidas pelo NAC. Após o agendamento da visita, a equipe do setor entrará em contato confirmando a participação. Os encontros ocorrem quinzenalmente sempre às quintas-feiras.

Em Santa Bárbara, as ações voltadas às gestantes e recém-nascidos são realizadas de forma integrada, entre diversos setores da Saúde, como a Atenção Primária à Saúde, Vigilância em Saúde, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Núcleo de Ações Coletivas, Educação Permanente em Saúde e AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), entre outros, além da parceria com o Hospital Santa Bárbara.

Esse importante trabalho tem início desde os grupos de planejamento familiar e consultas de pré-natal, com acompanhamento nos grupos de gestantes e puericultura realizados nas unidades, consultas e visitas à maternidade, e prossegue após o nascimento, por meio de exames, aplicação de todas as vacinas do calendário vacinal, orientações nutricionais e sobre aleitamento materno, entre outras ações.