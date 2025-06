A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste registrou 14.625 faltas às consultas médicas na rede pública de Saúde durante os primeiros quatro meses de 2025. Os dados foram apresentados em Audiência Pública realizada na última semana, na Câmara Municipal. Das 96.580 consultas médicas agendadas no período, em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Centro de Especialidades, cerca de 15% não foram realizadas em virtude de ausências sem justificativa.

Unidades Básicas de Saúde

A Secretaria de Saúde informou que registrou no primeiro quadrimestre 10.897 faltas em consultas médicas e 2.039 em consultas odontológicas nas UBSs. Das 72.099 consultas médicas agendadas no período, 15,11% não foram realizadas em virtude de ausências sem justificativa. Em relação às consultas odontológicas, o percentual de faltas foi ainda maior, chegando a 20,3% dos 10.026 agendamentos.

Centro de Especialidades e Centro de Exames

No Centro de Especialidades foram 3.728 faltas em consultas médicas, número que representa pouco mais de 15,2% de ausências sem justificativa para as 24.481 consultas agendadas no período. Em relação aos exames, no Centro de Exames e Diagnósticos, o percentual de absenteísmo registrado no primeiro quadrimestre foi de 16,5%, ou seja, de 11.772 procedimentos agendados, 1.943 pacientes não compareceram e também não justificaram a ausência.

Orientação

As faltas sem justificativas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos, caso as ausências fossem comunicadas com antecedência. Nos últimos anos a Prefeitura tem se empenhado em diminuir o número de faltas, por meio de ações de conscientização junto à população.

Além disso, todos os pacientes são orientados a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para as suas consultas, exames e procedimentos.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Mais notícias da cidade e região