Apagando o último cigarro. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste encerrou nesta segunda-feira (28) a primeira turma deste ano do Programa “Saúde sem Tabaco”.

Durante o encontro, promovido no Centro Social Urbano, houve avaliação final, entrega de certificados aos participantes pela conclusão do grupo e confraternização junto à equipe.

Os interessados em participar das próximas edições do programa devem procurar a sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde definirá o novo cronograma e iniciará as convocações para o próximo grupo.

A iniciativa tem o objetivo de ajudar as pessoas a deixarem de fumar, com encontros semanais durante aproximadamente três meses. No período, os participantes passam por acolhimento com preenchimento das fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina, reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

Sobre o Saúde sem Tabaco

Sob a coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), vinculado à Secretaria de Saúde, o programa oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social aos participantes. Todos os profissionais envolvidos foram capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

