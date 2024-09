SB também deve ter 40 candidatos com mais de 1 mil votos

Santa Bárbara d’Oeste teve 24 candidatos com mais de 1 mil votos em 2020 e 42 que passaram dos 600 votos. Dada a redução do total de candidatos e o crescimento do número de eleitores, a expectativa é que a cidade também tenha concentração de votos e novos ‘campeoões’ podendo chegar aos 4 mil votos.

Mais de 1 mil votos

