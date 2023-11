SB ganha semana de observação de árvores

Semana Municipal de Fomento à Observação de Aves

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, sancionou na sexta-feira (27) a Lei Municipal nº 4.492/2023, que institui a “Semana Municipal de Fomento à Observação de Aves”. A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença da autora da Lei, vereadora Kátia Ferrari, do secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro, além de servidores da secretaria, do DAE (Departamento de Água de Esgoto) e do grupo de Birdwatching do Município.

Essa lei municipal tem como objetivo contribuir, por meio de registros, para o inventário das espécies de aves do município; conscientizar a população sobre a importância ecológica das aves e demais animais silvestres; valorizar a preservação da natureza através da preservação das diferentes espécies de aves; disponibilizar informações sobre a biologia básica e comportamento das diversas espécies da fauna do município, em especial as aves; socializar, promovendo encontros e ações de valorização de nossa fauna existente em nossos parques e áreas rurais; fomentar a prática da observação das aves, mediante conhecimento e educação ambiental; e valorizar a diversidade das aves de nossa cidade.

“Com a Lei temos a instituição de mais uma política pública de preservação do Meio Ambiente. O trabalho realizado pelo grupo de Birdwatching é fantástico e a Lei é um dos instrumentos de ampliação dos estudos, levando o cidadão informações importantes sobre o local onde se vive e a riqueza ambiental da nossa região”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Isso mostra que a nossa cidade é preocupada com o Meio Ambiente e com todos os aspectos de Saúde”, acrescentou a vereadora Kátia Ferrari.

Há cinco anos Santa Bárbara realiza um trabalho de monitoramento da fauna silvestre em diversos pontos da área rural, remanescentes florestais e até mesmo nos parques urbanos. Realizado por técnicos da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto), foram registradas 236 espécies de aves no período.

Por Santa Bárbara d’Oeste estar localizada no bioma Mata Atlântica, um dos biomas com maior biodiversidade de plantas e animais do mundo, é possível observar uma rica variedade de aves. Algumas espécies são facilmente encontradas até mesmo na área urbana, como o bem-te-vi, o joão-de-barro, o quero-quero, o sanhaço-cinzento e o beija-flor-tesoura. Outras aves também frequentam o Município, como é o caso da garça-azul, o tuiuiú, o colhereiro, o beija-flor-de-bico-curvo e a anhuma.

Mais informações da agenda do grupo estão disponíveis no perfil do Instagram @avesdesb.

