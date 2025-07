Santa Bárbara d’Oeste terá mais de 200 integrantes em 25 modalidades na 67ª edição dos Jogos Regionais

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste participará da 67ª edição dos Jogos Regionais disputando medalhas em 25 modalidades esportivas. A competição ocorre entre os dias 3 e 13 de julho, em Bragança Paulista.



Ao todo, 222 integrantes compõem a delegação barbarense, entre atletas, comissão técnica e equipe de apoio.



A equipe barbarense é composta, em sua grande maioria, por atletas oriundos das categorias de base da cidade, fruto do trabalho desenvolvido nas escolinhas e projetos esportivos municipais.



“Santa Bárbara d’Oeste incentiva que seus professores e técnicos levem para os Jogos atletas formados em nossa própria cidade, promovendo oportunidades reais de crescimento e valorizando o esporte como ferramenta de transformação social”, diz o secretário municipal de Esportes Vinícius Furlan.



“A participação nos Jogos Regionais é mais uma oportunidade para que os atletas barbarenses demonstrem todo o seu potencial, representando o município com garra, respeito e espírito esportivo”, complementou o secretário.



As modalidades confirmadas para Santa Bárbara d’Oeste são:



Atletismo (feminino e masculino – Livre)

Badminton (feminino e masculino – Livre)

Basquetebol 3×3 (masculino – Livre)

Basquetebol (masculino – até 21 anos)

Ciclismo (feminino e masculino – Livre)

Futebol (masculino – até 20 anos)

Futsal (masculino – até 21 anos)

Futsal (feminino – Livre)

Ginástica Artística (feminino – até 13 anos)

Handebol (feminino – até 21 anos)

Judô (masculino – Livre)

Karatê (feminino e masculino – Livre)

Natação (feminino e masculino – Livre)

Natação (nado medley misto – equipe – Livre)

Tênis (masculino – até 21 anos)

Vôlei de Praia (feminino e masculino – Livre)

Voleibol (feminino e masculino – até 21 anos)

Xadrez (masculino – até 21 anos)



A competição reunirá os municípios que fazem parte da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

No total, 48 participarão nas seguintes modalidades: atletismo, badminton, basquetebol (basquete 3×3), biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

