SBO aplicou quase R$ 100 mi em Saúde nos primeiros meses

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste SBO aplicou R$ 99,6 milhões em Saúde nos primeiros quatro meses de 2025. Somente com recursos próprios, a Administração Municipal investiu R$ 80,8 milhões no período, o que corresponde a 32,78% do orçamento municipal, mais que o dobro do previsto em Lei.

Os dados foram apresentados durante Audiência Pública realizada na Câmara Municipal nesta quinta-feira (29). Durante a reunião aberta ao público, foram apresentadas informações sobre o orçamento da pasta, número de consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos, entre outros.

“Esses investimentos na Saúde nos quatro primeiros meses de 2025 representam 32,78% do orçamento do município no período, muito mais do que o mínimo estabelecido em lei (15%), mostrando o comprometimento e a seriedade da gestão do prefeito Rafael Piovezan, grande defensor de políticas públicas que priorizam o bem-estar da nossa população”, destacou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.



“Entre os investimentos, vale destacar a realização de milhares de atendimentos, em especial os que foram dedicados ao enfrentamento do pico da dengue no município. Santa Bárbara d’Oeste vem sendo cada vez mais exemplo de gestão pública comprometida com a saúde, qualidade de vida e o bem-estar de todos”, completou o secretário.

Os encontros para Prestação de Contas são abertos à participação da população e ocorrem a cada quatro meses, conforme legislação vigente, visando garantir a transparência na gestão dos recursos públicos.

