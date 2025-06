A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou, na quinta-feira (12), as audiências públicas para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026 e do Plano Plurianual (PPA) referente ao período de 2026 a 2029. Os encontros, abertos à participação popular, ocorreram no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e foram transmitidos pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

A projeção orçamentária da LDO 2026 é de R$ 1.098.586.684,00, com previsão de investimentos prioritários nas áreas de Saúde, Educação, Segurança Pública, Obras e Meio Ambiente.

No que se refere ao PPA 2026–2029, os dados apresentados apontam estimativas de orçamento anual crescente: R$ 1.098.586.684,00 em 2026; R$ 1.132.995.876,00 em 2027; R$ 1.196.125.393,00 em 2028; e R$ 1.244.345.228,00 em 2029.

Os projetos de lei referentes à LDO e ao PPA serão protocolados na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste nos próximos dias, conforme os trâmites legais previstos.

