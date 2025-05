A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste dá continuidade à implantação da nova Área de Bem-Estar e Lazer no Jardim São Fernando, localizada entre as ruas Brilhante, do Papel e da Blenda. As equipes atuam na instalação do piso intertravado e na execução das calçadas.

O projeto inclui a construção de guias, sarjetas, calçamento, além da instalação de sistema de iluminação e paisagismo. A iniciativa tem como objetivo transformar o local em um espaço de convivência e integração para as famílias da região e para os trabalhadores das empresas do entorno, promovendo mais qualidade de vida à população.