O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que, nesta quarta-feira, dia 11, o abastecimento de água poderá ser interrompido nos bairros Jardim Paulista, Jardim Boa Vista e São Francisco, das 8h às 15h.

A interrupção se deve à inspeção estrutural do reservatório elevado localizado no bairro São Francisco, que será conduzida pela equipe de Engenharia do DAE. A medida é preventiva e visa garantir a segurança e integridade da estrutura.

Recomenda-se o uso consciente da água durante o período mencionado. Os telefones para informações são:0800-770-3459 e 3459-5910, ou WhatsApp (mensagens): (19) 9.9992-6848. Atendimento disponível todos os dias, das 6h à meia-noite.