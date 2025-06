A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste dá continuidade às ações de desassoreamento do Ribeirão dos Toledos, que agora alcançam a região do Jardim Conceição. Executado em parceria com a iniciativa privada, o serviço consiste na remoção de sedimentos como terra, areia e materiais acumulados no leito do ribeirão, que comprometem o escoamento natural das águas.

A iniciativa integra o conjunto de medidas preventivas adotadas pelo Município, essencial para evitar alagamentos e para a melhoria no escoamento das águas pluviais, contribuindo para a segurança e o bem-estar da população.

