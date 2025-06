Espetáculos gratuitos da companhia Caravan Maschera

Santa Bárbara d’Oeste será palco do projeto “Trilogia da Impotência” — um conjunto de três espetáculos voltados ao público adulto que refletem, de forma sensível e crítica, a condição humana frente a contextos opressivos. A companhia de teatro de bonecos Caravan Maschera trará os espetáculos “Vigiar e Punir”, “Monsanto, mon amour” e “Vidas Secas” nos dias 12, 13 e 14 de junho, com entrada gratuita, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC).

A iniciativa integra a circulação da companhia por cinco cidades do Estado de São Paulo, promovendo não apenas apresentações artísticas, mas também oficinas e bate-papos com o público. Comemorando 15 anos de trajetória em 2025, a Caravan Maschera é reconhecida por sua linguagem poética, provocadora e visualmente marcante, consolidada em nível nacional e internacional.

No dia 12 de junho (quinta-feira), às 20 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, será apresentado o espetáculo “Vigiar e Punir”, uma adaptação do clássico de Michel Foucault. Por meio de bonecos, bufões e comicidade, o espetáculo discute as formas de controle e vigilância que moldam a vida em sociedade e geram impotência individual diante de normas internalizadas.

Já no dia 13 de junho (sexta-feira), também às 20 horas e no Teatro Municipal, será apresentado “Monsanto, mon amour”, peça que discute a crise ambiental, os impactos do agronegócio e a luta dos ativistas diante da apatia social e da destruição das culturas indígenas. Com uma encenação marcada por ironia, autoficção e múltiplas técnicas de manipulação de bonecos, a montagem celebra os 15 anos de pesquisa artística da companhia.

Encerrando a programação, no dia 14 de junho (sábado), às 20 horas, no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II, será apresentada a versão com bonecos da obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos. Em uma encenação quase sem palavras, a montagem retrata, com delicadeza e força estética, a impotência de uma família sertaneja diante da seca, da pobreza e das estruturas sociais imutáveis.

O projeto “Trilogia da Impotência”, da companhia Caravan Maschera Teatro, é uma realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e produção da Cia Arte-Móvel, por meio do programa de fomento cultural Tudo Vira CULTSP.

Serviço:

Projeto “Trilogia da Impotência” | Cia Caravan Maschera

Espetáculo “Vigiar e Punir”

Dia 12/06, quinta-feira, às 20h

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: 16 anos

Espetáculo “Monsanto, mon amour”

Dia 13/06, sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: 14 anos

Espetáculo “Vidas Secas”

Dia 14/06, sábado, 20h

Local: CEU das Artes |Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: 14 anos

Entrada gratuita

Tradução em Libras

