SBO limpa piscinão do São Fernando e intensifica ações de zeladoria

SBO em ação- A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou nesta semana os serviços de zeladoria em diversos pontos do município. Um dos destaques é a limpeza e manutenção do piscinão do Jardim São Fernando, estrutura essencial para o controle de enchentes na região. O local tem a função de armazenar grandes volumes de água durante o período de chuvas intensas, contribuindo para a prevenção de alagamentos.

Além da limpeza do piscinão, equipes executaram serviços de tapa-buraco em vias de diferentes bairros. As ações foram realizadas na Rua Alexandre Crisp (Jardim Brasília), Rua Santo Antônio de Posse (Jardim Barão), Rua Croácia (Jardim Europa), ruas do Diamante, do Centeio e Antônio Miranda Filho (São Fernando), Rua Jundiaí (Santa Rosa I) e Avenida Monte Castelo.

Frentes de trabalho em SBO

As frentes de trabalho também atuaram na limpeza e capinação de áreas públicas, com serviços nas avenidas Santa Bárbara, Andréa Inácio e Corifeu de Azevedo Marques, nas ruas XV de Novembro e Francisco Priori, no Parque dos Ipês, na Área de Bem-Estar e Lazer do Furlan, além da Biblioteca Central e do Museu da Imigração.

A manutenção de estradas, por sua vez, ocorreu em vias dos bairros Vale das Cigarras e Beira Rio, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres. Os serviços de zeladoria são realizados de forma contínua, seguindo um cronograma elaborado pelas secretarias de Meio Ambiente e Obras e Serviços.

