A obra de ampliação do viário entre as avenidas Bandeirantes e Pérola Byington está em fase final. Atualmente, as equipes trabalham na execução do novo calçamento da rotatória, com piso intertravado, e no paisagismo do entorno.

Já foram concluídos o alargamento de um trecho da faixa de rolamento da Avenida Bandeirantes, no sentido Centro, a ampliação da rotatória no entroncamento das duas avenidas e a instalação do conjunto semafórico.

Intervenção

O objetivo da intervenção é melhorar a fluidez e a organização do tráfego de veículos na região. A Prefeitura reforça a orientação para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo local.

Realizada pelo Grupo Savegnago, a obra é necessária em razão da instalação de uma nova unidade do Paulistão Atacadista.