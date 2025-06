A obra de pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul segue em ritmo acelerado, com a atual etapa focada na aplicação da massa asfáltica. Já foram concluídos os serviços de drenagem, regularização e compactação do solo, além da implantação de guias e sarjetas.

Nesta segunda fase do projeto, estão sendo contempladas as seguintes vias: ruas São Sebastião, João Folster, Sebastião Furlan, João Gonçalves Barroso, Coronel Hélio Caldas, Jornalista Antonio Leôncio de Oliveira, Jornalista Gustavo Ribeiro Escobar, Jornalista Joaquim Pereira de Arruda Neto e João Pereira, além das avenidas Iolanda Cones e Deputado José Salvador Julianelli.

O investimento total é de R$ 7 milhões, provenientes de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, além de contrapartida da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.