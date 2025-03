SBO por Elas segue no Parque dos Ipês com atividades neste sábado e caminhada no dia 29



Neste sábado (22), das 8 às 11 horas, ocorrerão atividades de dança circular, condicionamento físico, treinamento funcional, orientações sobre vacinas, alimentação saudável, aferição de glicemia e pressão, prevenção do câncer de mama, prevenção de câncer oral, da cabeça e do pescoço e análise de risco de doenças cardiovasculares. Os serviços de orientação jurídica, direito das mulheres e prevenção à violência doméstica, vagas de emprego e recolocação profissional e cursos de graduação gratuitos também estarão disponíveis. Além disso, as mulheres poderão contar com dicas de skincare e maquiagem e opções de food trucks.

No último sábado do mês (29), haverá a caminhada “SBO por Elas” e a concentração será no Santa Bárbara Mall às 7h30. A saída será às 8 horas com percurso de 3 km pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Parque Araçariguama e chegada ao Parque dos Ipês. A participação é gratuita.

No Parque dos Ipês, até as 11 horas, haverá sorteio de brindes, food trucks e serviços para a promoção da qualidade de vida, com atividades esportivas, de dança e recreação infantil, orientações na área de saúde, jurídica e direito da mulher, emprego, cursos e serviços gratuitos.

“O SBO por Elas têm promovido momentos de promoção de qualidade de vida para as mulheres durante todo o mês. Neste sábado no Parque dos Ipês têm muitas atividades e serviços gratuitos preparados com muito carinho por meio da união e dedicação de diversos parceiros. E preparem-se para a caminhada do dia 29, venha com toda sua família!”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

“Em Santa Bárbara mais do que celebramos o mês de Mulher. Por meio de diversas secretarias, sob a liderança do Fundo Social de Solidariedade, promovemos Saúde, Educação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Social e, acima de tudo, Qualidade de Vida. E mais uma vez será assim, no dia 22, no Parque dos Ipês, no dia 29, com uma grande caminhada que estamos organizando junto de diversos parceiros. Que possamos sempre cuidar, fortalecer e inspirar as mulheres”, completou o prefeito Rafael Piovezan.

O “SBO por Elas” é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Promoção Social, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), em parceria com a Escola Técnica Professor Doutor José Dagnoni – curso Técnico de Enfermagem, Faculdade Anhanguera, Panobianco, Beleza Spa, Bella Pane, Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), Senai, Sebrae, Simba Kids, Ótica Pires, Santa Bárbara Mall, Mariana Aranha (diretora e consultora de vdndas da Mary Kay), Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher (CMPDM), Rede Feminina de Combate ao Câncer, Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, vinculado à Delegacia de Defesa da Mulher (SSPCIC – DDM), Podium Chip e Party Sign.

Serviço:

“SBO por Elas”

Dia 22 de março, sábado

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte (próximo à entrada principal), Santa Bárbara d’Oeste/SP

7h – Dança Circular (Elisângela) – Sec. Esportes

8h– Condicionamento (Carol) – Sec. Esportes

9h– Funcional (Nayla) – Sec. Esportes

Serviços, das 8 às 11 horas:

– Orientações sobre vacinas – Sec. Saúde

– Orientações sobre alimentação saudável – Sec. Saúde

– Aferição de glicemia – Sec. Saúde

– Prevenção do câncer de mama – Sec. Saúde

– Aferição de pressão – Faculdade Anhanguera

– Análise de risco de doenças cardiovasculares medindo ICQ (índice Cintura Quadril) – Faculdade Anhanguera

– Orientações para prevenção de Câncer Oral, da Cabeça e do Pescoço

– Orientações jurídicas – Faculdade Anhanguera

– Casa do Trabalhador com orientação sobre vagas de trabalho – Sec. Desenvolvimento

– Univesp com cursos de graduação gratuitos

– Anjo da Guarda da Mulher (Guarda Municipal de Santa Bárbara)

– Dicas de skincare e maquiagem (Mariana Aranha – diretora Mary Kay)

