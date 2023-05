Entre os meses de junho e julho, Santa Bárbara d’Oeste receberá o “Parque das Letras”, uma festa literária com múltiplas atividades previstas. O objetivo da iniciativa da Editora Adonis é promover a literatura e contribuir com a formação de público leitor, especialmente na primeira infância, por meio de ações e eventos dinâmicos e criativos.

O Parque das Letras é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, com patrocínio das Indústrias Romi e parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Fundação Romi, integrando a programação do FLISB – Festival Literário de Santa Bárbara d’Oeste.

O calendário de atividades começa com duas palestras preparatórias, no mês que vem, destinadas aos professores da Rede Pública do Município. No dia 1º de junho, quinta-feira, entre 19 e 21 horas, a palestra será com a escritora Luciene Tognetta, com o tema “Aprender a conviver é preciso”. A atividade terá duração de 60 minutos, para um público estimado de 200 pessoas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, localizado na Avenida Monte Castelo, 1000, no Jardim Primavera (térreo).

No dia 7 de junho, quarta-feira, entre 19 horas e 20h30, a palestra com os escritores Silvia Delazari e Cicero Edno será sobre o tema “Leitura e escrita: diálogos que nos afetam”, com duração de 60 minutos, para um público estimado de 300 pessoas. O evento será no Anfiteatro do CIEP “Dom Eduardo Koaik”, na Rua Alonso Keese Dodson, 385, no Planalto do Sol 2.

Já nos dias 24, 25 e 26 de julho acontecerá a ação “Pipocando Histórias” onde serão realizadas 10 visitas de uma contadora de histórias em espaços públicos, onde as escolas serão convidadas para participar como uma forma de promover a integração da escola com a Festa Literária. As visitas têm duração de 60 minutos cada uma, com no mínimo duas visitas no mesmo dia, totalizando 10 visitas no mesmo mês, com a expectativa de 1.000 crianças contempladas. O público em geral é convidado a participar das ações do Pipocando Histórias.

Confira os horários e espaços onde acontecerá o Pipocando Histórias:

• Dia 24 de julho de 2023

– Biblioteca Municipal “Maria Ap. A. Nogueira” (Central) – Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales – Centro – das 9h às 10h / das 11h às 12h (neste último horário, com intérprete de Libras)

– Parque Taene – Avenida dos Bandeirantes, 999 – Reserva Centenária – 14h às 15h / 16h às 17h (no primeiro horário, com intérprete de Libras)

• Dia 25 de julho de 2023

– Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux” – das 9h às 10h / das 11h às 12h

– Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallun” – 14h às 15h / 16h às 17h

• Dia 26 de julho de 2023

– CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão” – das 9h às 10h / das 11h às 12h

• Dia 30 de julho de 2023

Na Estação Cultural da Fundação Romi, o Parque das Letras terá uma extensa programação, no dia 30 de julho. No evento, será realizado um bate-papo com os autores Sonia Barros e Amauri de Oliveira. Também acontecerão duas rodas de conversa, uma com Luciene Tognetta e outra com Cícero Edno e Silvia Delazari.

A programação ainda inclui performances de Poesia em Movimento, Pomar dos Livros, Varal Literário, circulação de palhaços pelo espaço da feira, exposição de artes plásticas, oficinas de pintura facial e escultura em bexigas, além de distribuição gratuita da Coleção “Bichinhos Silvestres”, de Leila Seleguini, com seis títulos com ilustrações de Eduardo Moura e um título com ilustrações de Paulo R. Masserani.

Serão igualmente promovidas oito oficinas, sete para crianças e uma para pais, com os autores Paulo Masserani, Leonardo Smania, Cícero Edno, Vanessa Aranha, Rita Lima, Jackson de Souza, Gabi Guedes, Elaine Prado.

Serviço:

Parque das Letras | Festa literária

Atividades: Palestras preparatórias para professores, visitas contadora de histórias nos dias 24, 25 e 26 de julho e múltiplas atividades no evento final no dia 30 de julho na Estação Cultural da Fundação Romi (Avenida Tiradentes, 2, Centro), das 9 às 16 horas.

Entrada gratuita