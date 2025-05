SBO avança com reforma da Emefei "Maria Augusta" no Parque Planalto

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras de reforma da Emefei “Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, localizada no Parque Planalto. As intervenções estruturais avançam conforme o cronograma previsto. Já foram concluídos os serviços de reforço de fundação e estrutura do prédio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Atualmente, as equipes atuam na substituição do piso, na reforma da cozinha e dos sanitários, além da execução da pintura completa da unidade escolar. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados até o final de junho. O investimento é de R$ 617 mil em recursos próprios.

Considerando a complexidade da obra, os alunos estão temporariamente alocados em outras unidades da região, a Emefei “Maria Regina Carpim” e EMEI “Olímpia Gelli Romi”. O retorno às aulas na unidade em obra está programado para o segundo semestre, após o recesso escolar de julho.

Mais reforma

A Secretaria de Educação mantém, ao longo de todo o ano letivo, um cronograma permanente de manutenção e reformas, contemplando as 56 unidades da Rede Municipal de Ensino. Atualmente, mais de 16 mil alunos são atendidos, desde a educação infantil (creche) até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Mais notícias da cidade e região