A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a obra da segunda etapa de asfaltamento no Cruzeiro do Sul. Máquinas e equipes de trabalho atuam nos serviços de drenagem, compactação de solo, construção de guias e sarjetas. O investimento de mais de R$ 7 milhões entre recursos oriundos de convênio com o Governo do Estado de São Paulo e próprios do Município.

A segunda etapa prevê os serviços nas ruas São Sebastião, João Folster, Sebastião Furlan, João Gonçalves Barroso, Coronel Hélio Caldas, Jornalista Antonio Leôncio de Oliveira, Jornalista Gustavo Ribeiro Escobar, Jornalista Joaquim Pereira de Arruda Neto, João Pereira, avenidas Iolanda Cones e Deputado José Salvador Julianelli.