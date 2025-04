SEAAC promove cursos de qualificação para trabalhadores

O SEAAC de Americana e Região está retomando os cursos de qualificação que tradicionalmente eram feitos e foram paralisados após a reforma trabalhista, que trouxe dificuldades às entidades sindicais.

“Imersão trabalhista”, com o professor Dr. Gilson Gonçalves é o curso de prática trabalhista que será realizado dia 13 de maio no Nohotel, Americana; dia 14 de maio, no Antonio’s Palace Hotel, em Piracicaba e 15 de maio, no Hotel Zahara, em Limeira, sempre das 8 às 17 horas. O número de vagas é limitado. A inscrição para os sócios do Sindicato é gratuita e para os não sócios o valor é de R$ 300,00. A ficha de inscrição já está disponível no site da entidade (www.seaacamericana.org.br).



O programa do curso é dividido em três etapas: imersão na elaboração do contrato de trabalho, na vigência do contrato e na rescisão do contrato.

Fala presidente Seaac Helena

“O curso tem como objetivo estudar a prática trabalhista em seus mínimos detalhes, tendo como público alvo profissionais do departamento pessoal e recursos humanos. Para a nossa entidade é uma satisfação retomarmos os cursos, que sempre atraíram os trabalhadores que representamos e ajudaram no aperfeiçoamento e crescimento profissional”, disse a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

GILSON GONÇALVES

O professor Dr. Gilson Gonçalves é bacharel em direito, especialista em direito do trabalho e previdenciário, autor de mais de 35 livros jurídicos, ex-consultor e redator da IOB e tem em seu currículo mais de 4.500 cursos ministrados no Brasil e no exterior.

