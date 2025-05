SEAAC reúne 184 trabalhadores em curso

O SEAAC de Americana e Região reuniu 184 participantes em 3 dias de curso promovido com o objetivo de qualificar trabalhadores da área de recursos humanos. Os cursos foram realizados nas cidades de Americana (70 participantes), Piracicaba (66) e Limeira (48) e as vagas esgotaram de forma antecipada.

“Imersão trabalhista” foi ministrado pelo professor Gilson Gonçalves e abordou as rotinas de RH como admissão, contrato de trabalho, contrato de experiência, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias individuais, rescisão de contrato, justa causa, rescisão, verbas rescisórias e estabilidades.



A presidenta do Sindicato, Helena Ribeiro da Silva, destacou a satisfação em retomar os cursos de qualificação.

Fala presidenta do Seaac

“Até 2017 os cursos eram uma rotina oferecida pelo Sindicato para os trabalhadores da categoria. A reforma trabalhista atrapalhou financeiramente a vida das entidades sindicais. Mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que a contribuição assistencial é obrigatória voltamos a ter condições de oferecer os cursos, tão importantes para a carreira dos trabalhadores”.

Renomado no meio jurídico/trabalhista, Gilson disse que “todos que participaram saíram daqui com informações úteis para aplicar no seu dia-a-dia. Esta missão do SEAAC de qualificar os trabalhadores que representa é motivo de satisfação para o profissional que tem esta tarefa”.

