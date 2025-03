O SeaWorld Orlando alcançou um marco histórico – 1.000 resgates de peixes-bois – representando um passo significativo na luta contínua para proteger essa espécie vulnerável. Esse feito destaca a liderança do SeaWorld em conservação marinha, reforçando seu papel fundamental nos esforços de resgate, reabilitação e retorno.

O SeaWorld Orlando tem se dedicado à conservação e ao resgate da vida marinha por quase cinco décadas. Desde 1976, a equipe de resgates do SeaWorld Orlando opera uma das três únicas instalações de cuidados críticos do país, resgatando peixes-boi em situação de perigo devido ao estresse causado pelo frio, colisões com barcos, emaranhamentos e outras condições que ameaçam suas vidas.

Com recursos de última geração, incluindo piscinas de recuperação com controle de temperatura, equipamentos de diagnóstico e uma equipe especializada de veterinários e cuidadores, as instalações do SeaWorld Orlando conquistaram a reputação de ser um centro líder em reabilitação de peixes-bois.

Por meio da Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership (MRP), o SeaWorld Orlando colabora com organizações federais americanas, estaduais e sem fins lucrativos para resgatar, reabilitar e devolver os peixes-boi ao seu habitat natural, fortalecendo os esforços de conservação em toda a Flórida.

Esse trabalho desempenha um papel fundamental sobre os desafios que esses animais enfrentam na natureza e na preservação de um ecossistema saudável nas águas da Flórida. Apenas em 2024, o SeaWorld Orlando resgatou 61 peixes-bois e pôde reabilitar e devolver 38 deles à natureza.

“O SeaWorld consistentemente supera as expectativas, cuidando de mais de 40 peixes-bois ao mesmo tempo e liderando resgates até mesmo fora da Flórida. O U.S. Fish and Wildlife Service é grato pela parceria com o SeaWorld Orlando na promoção da conservação dos peixes-bois por meio do resgate, reabilitação e retorno bem-sucedido de centenas de animais ao ambiente selvagem”, disse Terri Calleson, líder de recuperação de peixes-boi da Flórida no U.S. Fish and Wildlife Service

Um exemplo de sucesso foi o resgate e a reabilitação de Reckless e Churro, uma dupla de mãe e filhote de peixe-boi. Resgatada em 2022, Reckless sofreu um grave acidente com um barco que fraturou seu ombro, deixando-a em estado crítico.

Seu filhote recém-nascido, Churro, tinha apenas um ou dois dias de vida no momento do resgate. Ao longo de 20 meses de cuidados intensivos, a equipe veterinária do SeaWorld Orlando realizou 12 procedimentos cirúrgicos que salvaram suas vidas e dedicou mais de 17 mil horas de cuidados especializados para garantir que a dupla pudesse ser devolvida com sucesso ao seu habitat natural. A história delas destaca os esforços extraordinários da companhia para salvar animais ao mesmo tempo em que contribui para a sobrevivência de longo prazo da espécie.

“Alcançar 1.000 resgates de peixes-boi é uma conquista incrível e reflete as décadas de dedicação da nossa experiente equipe de resgates, que dedicou suas carreiras para garantir a sobrevivência desta espécie na Flórida”, disse o Dr. Joseph Gaspard, Vice-presidente de Operações Zoológicas do SeaWorld Orlando e Vice-presidente da Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership. “O apoio da Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership tem sido fundamental em nossos esforços e, juntos, avançamos para garantir um futuro para esses gigantes.”

“Os peixes-bois são uma parte icônica do ecossistema da Flórida, e temos a honra de desempenhar um papel fundamental em sua conservação. Ao resgatar, reabilitar e, sempre que possível, devolver esses animais à natureza, não apenas salvamos vidas individuais, mas inspiramos nossos visitantes a se unirem a nós na proteção dessas incríveis criaturas”, disse Jon Peterson, Presidente do SeaWorld Orlando.

Protegendo populações de peixe-boi na Amazônia brasileira

O investimento na preservação dos peixes-bois chega ao Brasil desde 2011 por meio do apoio do Fundo de Conservação do SeaWorld a diversas organizações que atuam em campo em prol da espécie.

Desde 2023, a Associação Amigos do Peixe-boi (AMPA) recebe apoio do fundo para a conservação dos peixes-bois em sua base na Amazônia. O investimento permite que a AMPA continue aumentando o número de animais resgatados, reabilitados, devolvidos e monitorados no Brasil. Também contribui com a atividade de educação ambiental junto a professores, crianças e seus familiares, ensinando-os sobre a espécie, o seu papel na natureza e a importância da sua preservação.

O projeto educacional para a comunidade é imprescindível, pois prepara os moradores da região para a chegada dos animais nas áreas de soltura, faz com que eles sejam incluídos nos esforços locais de conservação e desperta o interesse contínuo na preservação do meio ambiente. A AMPA é um dos principais parceiros do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, uma autarquia do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, na proteção dos mamíferos aquáticos da Amazônia.

Legado de mais de 60 anos em resgate de animais

O legado de resgate de animais do SeaWorld abrange mais de 60 anos, incluindo os outros parques da marca localizados em San Diego, na Califórnia, e em San Antonio, no Texas. Durante esse tempo, as equipes do SeaWorld ajudaram mais de 41 mil animais doentes, feridos e órfãos, oferecendo-lhes uma segunda chance de vida.

Nada disso seria possível sem o apoio contínuo de agências parceiras, visitantes do parque, membros do programa de passes anuais, bem como das pessoas em todo o mundo que agem para proteger esses incríveis animais e seus habitats. As equipes de resgates do SeaWorld estão de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resgatar e ajudar animais que necessitam de cuidados.

Ao celebrar o dia da conscientização dos peixes-bois, a equipe de resgates do SeaWorld Orlando incentiva todos a contribuírem com a sua preservação sendo cuidadosos ao navegar de barco nas áreas onde eles habitam, relatando animais em situação de perigo ou encalhados às autoridades locais e divulgando a importância da proteção da espécie.

