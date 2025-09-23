O Sebrae Aqui Americana disponibiliza as últimas vagas para o transporte gratuito para empreendedores MEI e de micro e pequenas empresas interessados em visitar a Feira do Empreendedor 2025, que acontece de 15 a 18 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Serão disponibilizados dois ônibus, com 44 lugares cada, para o dia 17 de outubro (sexta-feira), e as vagas estão sendo preenchidas por ordem de inscrição. Os embarques ocorrerão em dois pontos:

Sebrae Aqui Americana Centro – Rua Anhanguera, 40

Horário de partida: 7h30

Horário de saída da Feira para retorno ao município: 16h30

Sebrae Aqui Americana Zanaga – Rua Luiz Otávio, 130

Horário de partida: 7h

Horário de saída da Feira para retorno ao município: 16h

Inscrições

As inscrições devem ser feitas via telefone ou WhatsApp, pelos números (19) 3475-3565 ou (19) 3407-7830, ou pessoalmente nos postos do Sebrae Aqui. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Pessoas maiores de 18 anos interessadas em iniciar um negócio também podem participar da caravana.

“Essa é uma oportunidade única para quem já empreende ou sonha em abrir o próprio negócio. Nosso objetivo com o transporte gratuito é garantir que os empreendedores de Americana tenham acesso a esse ambiente de conhecimento, inovação e networking, que pode gerar novas ideias e impulsionar ainda mais a economia local”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Com entrada gratuita, a Feira do Empreendedor mobiliza milhares de pessoas desde 2012, com o propósito de estimular o desenvolvimento de novos negócios no Brasil e no mundo, sendo referência para quem deseja abrir ou acelerar um negócio. A expectativa para este ano é receber mais de 110 mil visitantes e movimentar R$ 45 milhões em negócios.

A programação contará com palestras, painéis, atendimentos, consultorias, rodadas de negócios e diversas oportunidades de networking. Estarão presentes especialistas e empreendedores de diferentes setores, promovendo trocas ricas de conhecimento e conexões estratégicas. Todos os detalhes sobre a Feira podem ser conferidos no site www.feiradoempreendedor.sebraesp.com.br.