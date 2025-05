Sebrae Aqui Sumaré oferece atendimento gratuito para auxiliar empreendedores

O Sebrae Aqui Sumaré está em contagem regressiva para o fim do prazo de entrega da Declaração Anual de Faturamento dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que termina no próximo dia 31 de maio. O atendimento nas unidades do Sebrae Aqui é totalmente gratuito e segue disponível para ajudar quem ainda não fez a declaração.

Os MEIs que ainda não entregaram o documento devem comparecer com CNPJ, RG e o valor total de faturamento de 2024 somado a uma das três unidades do Sebrae Aqui Sumaré, localizadas no Matão, Área Cura e região central.

A declaração também pode ser feita online e sem custo pelo site da Receita Federal: https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/dasnsimei.app/Identificacao

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Ed Carlo Michelin, a regularização garante “que o MEI continue usufruindo dos benefícios do regime, como a previdência e a emissão de notas fiscais”. “Nosso compromisso é fortalecer o empreendedor e fazer com que ninguém fique de fora por falta de informação ou apoio. O Sebrae Aqui está à disposição para orientar, tirar dúvidas e fazer a declaração junto com o MEI. É rápido, de graça e pode evitar problemas futuros”, destacou o secretário.

Unidades do Sebrae Aqui Sumaré:

Centro: Praça da República, 203;





Matão: Avenida Emílio Bosco, 825;





Área Cura: Avenida Engenheiro Jayme Pinheiro Ulhôa Cintra, 1834.

