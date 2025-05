Nova Odessa terá capacitações gratuitas oferecidas pelo Sebrae-SP durante a “Semana do MEI (Microempreendedor Individual)”, que ocorre entre 26 e 30 de maio em todo o Estado de São Paulo. As aulas vão abordar principalmente conteúdos voltados ao ambiente digital e redes sociais para os pequenos negócios.

Para empreendedores de Nova Odessa, serão três capacitações, todas oferecidas na Sala do Empreendedor do CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

No dia 27/05, o tema será “Faça Digital – Fotos e Vídeos para Negócios”. No dia 28/05, será a vez do tema “Faça Digital – Instagram para Negócios”. E no dia 29/05, a capacitação será sobre “Faça Digital – WhatsApp para Negócios”. As capacitações vão acontecer sempre das 8h às 12h. As inscrições valem para os três dias e já estão abertas, podendo ser feitas através do link https://agenda.sebraesp.com.br/piracicaba.

Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP Évelly Moraes, os temas abordados serão majoritariamente voltados para a prática, com intuito de ensinar os pequenos empreendedores de forma dinâmica. “O objetivo é fazer com que os empresários consigam sair das oficinas e já aplicar os conteúdos abordados. Vamos mostrar como usar as redes sociais, como o Instagram, como produzir fotos e vídeos e até sobre atendimento e como usar o WhatsApp Business”, explicoua.

Também serão abordados temas como impulsionamento de vendas e a criatividade – que também são oficinas práticas para que o empreendedor consiga aplicar imediatamente. As capacitações duram de um a três dias, dependendo da cidade (como é o caso de Nova Odessa), com temas diferentes em cada dia, com 40 vagas por município. As pessoas inscritas em um dia estarão automaticamente confirmadas nos demais dias naquela cidade.

Poupatempo

Viabilizado em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e com o Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o prédio do novo Poupatempo Paulista e Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador de Nova Odessa entrou em funcionamento em outubro de 2023 e reúne 10 serviços.

São eles o Poupatempo Paulista – inédito na cidade –, o PLT (Posto Local do Trabalho), o Posto do Sebrae Aqui, a Junta do Serviço Militar, o novo PAV (Posto de Atendimento Virtual) da Receita Federal, o Procon, a agência do Banco do Povo Paulista, o Detran.SP, a Sala do Empreendedor e a própria sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.