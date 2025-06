A Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico de Sumaré realizou uma visita institucional à Lahuman Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. na última quarta-feira (4). A comitiva foi liderada pelo secretário Ed Carlo Michelin e pelo secretário adjunto José Nunes de Barros Neto, que foram recebidos pelo administrador da empresa, Emerson Garcia, e pelo CEO Martins.

A ação faz parte de uma agenda contínua da Secretaria para estreitar o relacionamento com o setor produtivo e fomentar o diálogo direto com as empresas instaladas na cidade.

Durante a visita, os representantes da Lahuman apresentaram à equipe da secretaria seus mais recentes investimentos, como a criação de uma nova área produtiva de 2.000 m². A conversa também abriu espaço para discutir parcerias voltadas à qualificação profissional, geração de empregos e estratégias conjuntas para fortalecer ainda mais a economia local e regional.

“Nosso papel é dialogar com quem está gerando oportunidades e construir caminhos sustentáveis de crescimento. Empresas como a Lahuman são fundamentais para o desenvolvimento de Sumaré”, destacou o secretário Ed Carlo Michelin.

Com mais de 50 anos de história em Sumaré, a Lahuman atua na produção de soluções plásticas de alto desempenho e conta com um parque industrial de 40 mil m², mais de 500 colaboradores e um portfólio de 750 produtos que atendem diversos setores — do agronegócio à construção civil, passando pela indústria e o esporte.

