Secretaria de Meio Ambiente promove curso de vendas online para produtores locais

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de vendas online para produtores locais, que será promovido nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) da Casa da Agricultura. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone (19) 9-9814-1733. As vagas são limitadas.

O curso é aberto à população e tem o objetivo de ser uma ferramenta para fomentar a geração de renda, segundo a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente, Kátia Birke. “O curso vai facilitar o acesso e divulgação dos produtos, criando um novo nicho de mercado. Convidamos os produtores locais para que possam aprimorar seus trabalhos”, explica a diretora.

Serão abordadas questões ligadas ao mercado nas mídias sociais, vendas pelo WhatsApp Business, Facebook, Instagram e YouTube, os cuidados com o comércio online e o processo de vendas. Os participantes deverão levar o próprio celular e receberão certificados de formação.

A atividade será promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e Sindicato Rural de Limeira.