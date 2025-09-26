A Secretaria de Saúde de Americana abriu inscrições para seis vagas de estágio, sendo quatro para estudantes de Farmácia, uma para Medicina Veterinária e uma para Ensino Médio.

Podem se inscrever alunos matriculados em cursos noturnos ou na modalidade de Ensino à Distância (EAD), uma vez que as atividades serão realizadas durante o dia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site saudeamericana.com.br, na área de Serviços Online, opção “Cadastro para vagas de estágio”.

Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.008,96 (ensino superior) e R$ 693,66 (ensino médio), além de auxílio-transporte no valor de R$ 126,66.