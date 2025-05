A Secretaria de Saúde e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santa Bárbara d’Oeste seguem com os encontros voltados ao projeto de fortalecimento do matriciamento entre os serviços de saúde. Na última sexta-feira (16) a iniciativa foi realizada no Centro de Saúde “Dr. Jéber Juabre”, na Vila Linópolis.

O projeto de aprimoramento do processo de matriciamento entre a Secretaria e o AME já foi realizado em 14 UBSs, no SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e no Centro de Especialidades, estruturando protocolos e capacitando os profissionais que compõem as equipes da Secretaria de Saúde. A iniciativa segue ao longo do ano, de acordo com cronograma elaborado pelo Setor de Educação Permanente em Saúde.

Durante os encontros, técnicos do AME e as equipes das unidades discutem o fluxo de encaminhamentos dentro da rede local, de atendimentos e exames a serem realizados no Ambulatório, visando eliminar algumas barreiras e otimizar o acesso dos pacientes.

Os AMEs

Os AMEs são unidades regionais de saúde de alta resolutividade, que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo local, proporcionando maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes.

O objetivo dessas unidades é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados.

Em Santa Bárbara, o AME está localizado na Rua da Seda, 250, no Jardim Esmeralda. Os pacientes do Município são encaminhados para atendimento na unidade pela Central de Regulação Municipal.