Nova baixa no governo Leitinho

O governo do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) tem sido marcado, na parte administrativa, por uma constante troca de assessores e principalmente dos secretários e secretários-adjunto. A mais nova baixa anunciada é do secretário-adjunto do Meio Ambiente, Diego Tonucci. Críticos ao governo Leitinho alegam que o comandado saiu por pressões e investigações sobre o cumprimento de horários de trabalho.

O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra trecho da Lei Complementar 67/2021 de Nova Odessa. Diego era investigado por suposto dano ao erário, já que, segundo denúncia recebida pelo MP, recebia salário da prefeitura sem comparecer regularmente ao local de trabalho. A investigação se baseia no § 4º do Art. 12 da referida lei, que permite a dispensa de controle de ponto para servidores comissionados, sob regulamentação do prefeito.

No entendimento do Ministério Público, a prática viola os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e legalidade, além de comprometer o interesse público. O documento da promotoria aponta que, enquanto servidores gratificados registram ponto normalmente, comissionados (como Diego) estariam livres para entrar e sair do trabalho a qualquer momento. Um trecho do parecer do MP inclusive destaca: “É mais fácil encontrá-lo em sua choperia do que na Secretaria do Meio Ambiente”.

A Secretaria da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica já notificou oficialmente o presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge (PSD), que tem o prazo de 15 dias corridos para prestar esclarecimentos formais ao Ministério Público por meio eletrônico. Caso o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reconheça a inconstitucionalidade da norma, todos os servidores comissionados deverão passar a registrar sua jornada de trabalho — prática já exigida dos servidores efetivos.

