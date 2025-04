Americana encara a crise da dengue com ‘responsabilidade e união’, na avaliação do secretário Danilo Carvalho de Oliveira. A cidade vive a maior crise da década com 24 mortes pela doença e quase 7 mil casos registrados até a semana passada.

A Prefeitura de Americana segue intensificando as ações de controle da dengue no município. Nesta segunda-feira (28), a Sala de Situação Municipal de Prevenção e Controle de Arboviroses realizou uma nova reunião para avaliação do cenário epidemiológico.

O encontro foi aberto pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, que destacou o trabalho conjunto entre equipes municipais e sociedade civil. “Seguimos trabalhando com responsabilidade e união para minimizar os impactos da dengue no município. A prevenção é uma tarefa coletiva, e cada ação de conscientização, fiscalização e atendimento faz a diferença para proteger a saúde da nossa população”, afirmou.

Durante a reunião, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, apresentou os dados atualizados da doença, incluindo números de casos, taxa de incidência, internações, óbitos e o andamento da vacinação destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Até esta segunda-feira (28), Americana registrava 6.909 casos confirmados e 24 óbitos relacionados à dengue.

“Estamos monitorando de forma permanente a evolução dos casos, reforçando estratégias de vacinação e orientações junto às unidades de saúde e às famílias”, explicou Carla Brito.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, também enfatizou a importância da continuidade das ações de campo. “O combate ao mosquito transmissor precisa ser diário e compartilhado. Estamos intensificando visitas domiciliares, inspeções em pontos estratégicos, mutirões com retirada de criadouros e operações de nebulização, mas o apoio da população é essencial para eliminarmos os focos dentro das casas”, afirmou.

Instituída pelo Decreto Municipal nº 13.703, de 27 de março de 2025, a Sala de Situação tem como objetivo promover a integração entre secretarias e órgãos parceiros, garantindo ações coordenadas de prevenção e enfrentamento das arboviroses, além de agilizar processos administrativos e a tomada de decisões.

A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação, DAE (Departamento de Água e Esgoto), Conselho Municipal de Saúde, UPAs Dona Rosa e São José, Pronto Atendimento do Antônio Zanaga, Secretaria Municipal de Educação, além dos hospitais São Lucas, Unimed, São Francisco e Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.