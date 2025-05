Contra o bullying: SEDUC-SP e Med+ lançam programa com 90 vagas para psicólogo

O bullying é uma realidade em grande parte das escolas brasileiras: cerca de 6,7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência escolar nos últimos 12 meses, e 38% das instituições relatam problemas frequentes com esse tipo de agressão. Diante desse cenário, o Grupo Med+ — vencedor da licitação vigente —, a serviço da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), está abrindo 90 novas vagas para psicólogos que atuarão nas escolas estaduais de São Paulo. A iniciativa visa fortalecer o suporte emocional oferecido nas unidades, ampliando o acolhimento a estudantes vítimas de bullying. Além de comprometer o desempenho escolar, o bullying pode deixar marcas emocionais profundas. “Iniciativas como esta desempenham um papel essencial para que aconteçam avanços significativos para o presente e o futuro da educação”, afirma Victor Reis, fundador e chairman do Grupo Med+.

Atualmente, o programa SEDUC conta com cerca de 5.200 escolas e está organizada em 91 Diretorias Regionais, distribuídas em 16 polos, cada um supervisionado por um profissional responsável pelo acompanhamento das equipes de psicólogos. O programa tem como objetivo ampliar o suporte emocional e pedagógico nas escolas, contribuindo também para a redução da evasão escolar — que afeta cerca de 9,1 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil — e para o fortalecimento do vínculo entre estudantes, escolas e comunidade. As vagas estão distribuídas tanto em grandes centros urbanos, como São José dos Campos e Campinas, quanto em cidades de menor porte, como Apiaí, Eldorado e Sete Barras.

Para se candidatar, é necessário possuir graduação em Psicologia e pelo menos 2 anos de experiência na área de atendimento clínico. “A terapia é fundamental para o bem-estar mental e emocional, especialmente em um país onde os índices de ansiedade e depressão seguem em alta. Nosso objetivo é ampliar o acesso a um atendimento psicológico de qualidade, levando suporte para os alunos e professores”, completa Victor Reis. Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando a cidade de preferência no assunto.

Confira a lista completa de cidades com vagas:

Região Metropolitana de São Paulo (Grande SP): Caieiras, Capão Redondo, Carapicuíba, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes (incluindo Brás Cubas), Osasco, Raposo Tavares, São Bernardo do Campo, Suzano e Tucuruvi.

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral: Guaratinguetá, São José dos Campos, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Santos, São Vicente, Registro, Miracatu, Itariri, Pariquera-Açu, Sete Barras, Salesópolis, Interior do Estado, Americana, Amparo, Andradina, Apiaí, Araraquara, Birigui, Biritiba-Mirim, Bragança Paulista, Eldorado, Fernandópolis, Hortolândia, Igaratá, Ipuã, Itapetininga, Itararé, Itu, Jaú, Marília, Matão, Piracicaba, Piraju, São Carlos, São João da Boa Vista, Taquaritinga, Valinhos, Sumaré e Santa Rita do Passa Quatro

Demais localidades / Pequenos municípios: Capivari, Cássia dos Coqueiros, Guaicara, José Bonifácio, Mogi Mirim, Nossa Senhora do Remedio, Saltinho e Santa Cecília.

