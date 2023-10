Segue a construção do Centro de Equoterapia de Santa Bárbara d’Oeste. Localizado no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), o novo espaço público atenderá em breve crianças e adolescentes que tenham como indicação médica o tratamento com a Equoterapia.

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

As obras contemplam estacionamento, área administrativa, a arena e as baias dos animais. O projeto é pioneiro levando-se em consideração sua implantação em áreas públicas e os pacientes a serem atendidos no Centro de Equoterapia serão encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município.