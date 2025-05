A segunda edição da Feram – Feira Estudantil Regional de Americana acontece de 2 a 5 de junho em três instituições de ensino. A entrada é gratuita e o evento tem o objetivo de promover conhecimento e apoiar os jovens que querem dar continuidade aos estudos. A Feira tem apoio da Prefeitura de Americana através da lei municipal nº 6.867/2024 que a institui no calendário oficial da cidade.

A programação inclui exposições e palestras que visam valorizar o estudante da região, integrar as instituições de ensino e aproximar a comunidade de projetos desenvolvidos por jovens talentos. “A Feram é um marco para o desenvolvimento educacional da região de Americana, fortalecendo o protagonismo estudantil e criando oportunidades para que jovens talentos apresentem suas ideias, projetos e iniciativas à comunidade”, destacou Leandro Zanini, presidente da Fidam, organizadora do evento.

A solenidade de abertura da Feram acontece no dia 2 de junho das 9h às 11h na sede da Fidam. E as atividades para os jovens vão de 3 a 5 de junho no Senai, Fatec e ETEC Polivalente Americana. Confira os horários:

3 de junho das 8h às 17h: Senai (Av. Brasil Sul, 2801 – Pq. Residencial Nardini)

4 de junho das 8h às 12h e das 19h às 22h: Fatec Americana (Rua Emílio de Menezes, s/n – Gleba B)

5 de junho das 8h às 17h: ETEC Polivalente Americana (Av. Nossa Senhora de Fátima, 567 – Vila Israel)

A Feram conta com patrocínio master da FAM – Faculdade Americana e ouro das empresas Texel, Unip, Leavening, Unifatecie e Evonik.

Lei Municipal

A Feram está inserida no calendário oficial de eventos de Americana, a partir da lei nº 6.867 de 2 de maio de 2024, de autoria do vereador Silvio Dourado, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de junho.

Serviço:

Evento: FERAM

Apoio:

Mais informações: [email protected]