Na sexta-feira (25), seis escolas municipais de Nova Odessa foram reconhecidas por terem alcançado as metas do Índice de Excelência Educacional (IEE), programa do Governo do Estado de São Paulo. A cerimônia de premiação aconteceu no Auditório do Paço Municipal, com a presença do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho, autoridades municipais, estaduais e comunidade escolar.

As escolas premiadas são EMEB Profª Alvina Maria Adamson, EMEB Vereador Osvaldo Luiz da Silva, EMEB Dante Gazzetta, EMEB Profª Almerinda Delegá Delben, EMEB Profª Augustina Adamson Paiva e EMEB Prefeito Simão Welsh. Como reconhecimento pelo desempenho, cada unidade receberá R$ 100,00 por aluno matriculado, recursos que deverão ser aplicados exclusivamente em ações pedagógicas e de infraestrutura. No total, serão investidos R$ 165,9 mil em melhorias para a educação municipal.

“Esta conquista demonstra que estamos construindo um ensino público de qualidade, e vamos continuar trabalhando porque toda criança de Nova Odessa merece a melhor educação possível”, afirmou o prefeito Leitinho. Segundo ele, o Índice de Excelência Educacional, criado em 2024, representa um avanço na avaliação educacional por considerar diversos aspectos fundamentais para o desenvolvimento escolar.

Além do desempenho em Língua Portuguesa e Matemática medido pelo Saresp, o índice avalia a taxa de aprovação dos alunos, o contexto socioeconômico da comunidade escolar, o histórico de evolução da unidade e seu regime de ensino, seja integral ou parcial, e participação. Leitinho diz que a abordagem completa permite reconhecer o esforço das escolas dentro de sua realidade específica, valorizando não apenas os resultados finais, mas todo o progresso alcançado.

“Agora, cada escola premiada apresentará um plano de aplicação dos recursos recebidos e a Secretaria de Educação fará o acompanhamento dessas ações”, explicou a secretária de Educação de Nova Odessa, Vania Cezaretto.

Esta premiação integra o programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa estadual alinhada ao Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada (CNCA) do Governo Federal. Juntos, os programas têm como meta garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o segundo ano do Ensino Fundamental até 2026, combatendo o analfabetismo na idade certa.

Educadora critica

No mesmo dia em que Leitinho e a Prefeitura de Nova Odessa comemoravam o resultado, a educadora Renata Campos Teixeira publicou em suas redes sociais um desabafo, criticando a situação e se dizendo em nome de muitos profissionais da Educação. “É curioso – e profundamente revoltante – ver gestores públicos comemorando prêmios de educação como se fossem mérito exclusivo deles”, aponta.