A seleção do Brasil vai disputar seu 1o torneio oficial em mais de 10 anos com um novo ídolo. Desta vez não será Neymar que vai ser o encarregado de liderar o time canarinho.

O craque Vini Jr, cotado para ser o melhor do mundo da Fifa por ter sido o principal jogador do Real Madri campeão da Champions League, chega com a liderança de um time jovem.

A Seleção Brasileira começa na noite desta segunda-feira (24) a campanha em busca do 10º título da Copa América. O Brasil estreia na competição continental diante da Costa Rica, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, nos arredores de Los Angeles.

A Copa América 2024 é a maior edição do torneio de seleções mais antigo do mundo. Desta vez, 16 seleções (Dez da Conmebol e seis da Concacaf) disputam o título.

O campeonato também marcará a estreia de Dorival Júnior em competições oficiais no comando do time nacional. Contratado em janeiro, ele tem como missão classificar o time para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Técnico da Seleção Dorival Jr

“O que gostaria de fazer é proporcionar ao nosso público prazer e alegrias. De sentir dentro de campo que a equipe tenta entregar o máximo para resgatar a alegria. Nada pessoal, e, sim, no sentido coletivo, para que possamos voltar a uma decisão de Copa América, de Copa do Mundo. Esse será o trabalho já iniciado desde o começo de 2024.”, disse Dorival Júnior, que participou na tarde de domingo da entrevista coletiva no SoFi Stadium.

O Brasil se prepara desde o dia 30 de maio para a disputa da competição continental. Além dos treinamentos, o time fez dois amistosos neste período. A Seleção ganhou do México, por 3 a 2, no Texas, no dia 8, e empatou com os Estados Unidos, por 1 a 1, no dia 12, em Orlando.

Com nove títulos, o Brasil ganhou cinco das últimas dez edições da Copa América (1997, 1999, 2004, 2007 e 2019). Com isso, o Brasil é a maior vencedor da competição nos anos 2000.

O último título da equipe foi em 2019, em final contra o Peru, com o placar de 3 a 1. O jogo, no Maracanã, contou com 58 mil torcedores. Everton Cebolinha, Richarlison e Gabriel Jesus marcaram para a Seleção.

