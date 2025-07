Sumaré comemora seus 157 anos com uma programação variada e gratuita ao longo da semana de aniversário. De 21 a 26 de julho, a cidade será palco de eventos que celebram a cultura, o empreendedorismo, o talento da população e as conquistas da gestão pública. A grande festa será no dia 26, com shows de artistas locais e da consagrada dupla sertaneja Guilherme & Benuto.

A programação começa no dia 21, com o atendimento do Sebrae Itinerante no Jardim Maria Antônia, oferecendo orientação gratuita para empreendedores e microempresários.

No dia 22, às 9h, será realizada a entrega de certificados dos cursos de inclusão produtiva, empreendedorismo, inclusão digital e mídias sociais no CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade).

Na terça-feira (23), a partir das 13h, o palco será da terceira idade com o tradicional Show de Talentos da Melhor Idade, no Anfiteatro do Seminário, também em Nova Veneza.

O dia 24 será voltado à inovação: Sumaré será sede do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, evento que reúne gestores públicos, especialistas e empresas para discutir o uso da tecnologia na gestão urbana.

Na sexta-feira (25), duas grandes atrações movimentam a cidade. Às 13h30, o CCTI recebe a premiação do MasterChef Melhor Idade. À noite, às 19h, acontece a tão aguardada reinauguração do Centro Esportivo de Sumaré, que passou por ampla reforma e modernização. O espaço será palco da abertura oficial do Campeonato de Futebol Amador.

E para fechar a semana com chave de ouro, no sábado (26), o público poderá curtir uma grande festa de aniversário. A partir das 15h, o transporte público será gratuito (catraca livre) para facilitar o acesso ao local do evento. O palco na Praça das Bandeiras receberá shows de artistas locais e, às 21h, o tão esperado show da dupla Guilherme & Benuto, que promete levantar o público com grandes sucessos do sertanejo atual.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou o carinho com que a programação foi pensada. “Preparamos essa semana especial com muito amor por Sumaré e por nossa população. Vamos celebrar nossas conquistas, valorizar nossos talentos e oferecer momentos de alegria, cultura e lazer. Esse é o nosso presente para a cidade: uma Sumaré viva e com um futuro de progresso pela frente”, disse.

O vice-prefeito André da Farmácia também reforçou a importância das ações. “Cada atividade tem um propósito: apoiar o empreendedorismo, promover inclusão, valorizar nossa gente e oferecer entretenimento de qualidade. Mais do que uma festa, esta é uma celebração do orgulho que é ser sumareense”.

21 de julho (segunda-feira)

Sebrae Itinerante: atendimento gratuito para empreendedores Local: Jardim Maria Antônia Saiba mais



22 de julho (terça-feira)

Entrega de Certificados das Oficinas de Inclusão Produtiva, Empreendedorismo, Inclusão Digital e Mídias Sociais Horário: 9h Local: CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade)

Avenida Brasil, 1.111 – Nova Veneza



23 de julho (quarta-feira)

Show de Talentos da Melhor Idade Horário: 13h Local: Anfiteatro do Seminário

Avenida Brasil, 1.111 – Nova Veneza



24 de julho (quinta-feira)

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes Evento com especialistas e gestores públicos Mais informações



25 de julho (sexta-feira)

Premiação MasterChef Melhor Idade Horário: 13h30 Local: CCTI – Avenida Brasil, 1.111 – Nova Veneza

Reinauguração do Centro Esportivo de Sumaré Nova estrutura e iluminação Abertura do Campeonato de Futebol Amador Horário: 19h Endereço: Av. Rebouças, 1280 – Jardim Alvorada, Sumaré



26 de julho (sábado) – Grande Festa de Aniversário