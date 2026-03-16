A 5ª Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá entre os dias 16 e 22 de março, em comemoração ao Dia Municipal do Artesão, celebrado em 19 de março. O evento é promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Estação Cultural da Fundação Romi, Fitas Progresso e Clube de Artesanato, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.112. A programação inclui diversas atividades voltadas à valorização do artesanato e à economia criativa local.

Na segunda-feira (16), às 19 horas, o Museu da Imigração sediará o workshop “Produção de Conteúdo para a Internet”. Ministrado pelo publicitário e secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, o evento abordará estratégias para que artesãos valorizem suas peças por meio de fotos e vídeos, com o objetivo de impulsionar as vendas nas redes sociais e expandir seus negócios.

Como parte da programação, o Centro de Memórias recebe na terça-feira (17), às 19 horas, os decoradores de festas e Eventos Thiago Lopes e Marco César. Eles apresentarão o tema “Como posicionar seu produto de forma que a venda aconteça por ela mesma!”. O objetivo é auxiliar os artesãos a montarem seus espaços de venda de maneira mais criativa, garantindo a máxima valorização de suas peças.

Mais

Por sua vez, na quinta-feira (19), às 19h30, Margarete Garcia, produtora de Ewventos e artesã do Clube de Artesanato, conduzirá uma roda de conversa inspiradora sobre o artesanato como ferramenta de transformação, autonomia e geração de renda para mulheres. O encontro, no Centro de Memórias, abordará temas como empreendedorismo feminino, a valorização do trabalho manual e como a atenção aos detalhes pode transformar o posicionamento e o crescimento de um negócio criativo.

No sábado (21), a Secretaria de Cultura e Turismo realizará uma visita técnica à Feira de Arte, Artesanato e Cultura da Liberdade, em São Paulo. Realizada há mais de 30 anos na icônica Praça da Liberdade, a feira é famosa por reunir dezenas de barracas de artesanato e gastronomia. A iniciativa proporcionará aos artesãos barbarenses uma experiência prática e enriquecedora, ampliando sua visão sobre o mercado criativo.

Encerrando a programação, no domingo (22), das 8 às 12 horas, acontecerá a Feira de Artesanato na Estação Cultural da Fundação Romi. Em parceria com a Estação Cultural, o evento reunirá 41 artesãos de Santa Bárbara d’Oeste e região, oferecendo ao público uma variedade de peças artesanais e incentivando a economia criativa e a geração de renda para os artesãos.